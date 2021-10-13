Ханты-Мансийск, 13 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (48 случаев), сообщает 13 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 215 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 13 октября в Югре зарегистрировано 77 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 73 783 человека, 1159 пациентов с COVID-19 скончались (на 12 человек больше, чем днём ранее).