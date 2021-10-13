Москва, 13 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Москве полиция проверяет факт размещения угроз напасть на школу в центре Москвы, оставленные старшеклассником в одной из социальных сетей. Об этом 13 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

По данным агентства заместитель директора школы, расположенной в Тихвинском переулке, сообщила в полицию об угрозе учащегося 11-го класса напасть на школу. Администрация провела со школьником беседу, он назвал свою угрозу плохой шуткой, объяснив её разговором о компьютерных играх.

Уточняется, что полиция проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тоджинском районе Тувы задержали подозреваемых в совершении кражи из здания сельской администрации. Ими оказались двое школьников 2008 и 2010 годов рождения.