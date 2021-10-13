Нью-Йорк, США, , 11:09 — REGNUM Страны Североатлантического альянса в случае вооружённого конфликта с Россией могут вызвать голод в Калининграде, организовав блокаду в Балтийском море. Об этом пишет обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

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Автор статьи отмечает, что позиция Калининграда одновременная и сильная, и слабая. С одной стороны, Калининград является важным форпостом России в Балтийском регионе, откуда воздушные, морские и сухопутные силы могут угрожать самым слабым членам НАТО — Латвии, Литве и Эстонии. Также регион является эксклавом — российской базой внутри границ НАТО.

«Но это означает, что во времена напряжённости правительства стран НАТО легко могли бы заблокировать передвижение грузовиков, поездов и самолётов, которые обеспечивают пополнение запасов Калининградской области», — подчёркивает обозреватель.

По его словам, помочь остановить поток продовольствия, топлива и подкреплений из материковой части России в Калининград могут новые ракеты Эстонии, расположенные в одном из самых важных морских узких мест в Европе. Речь идёт о недавно приобретённых противокорабельных ракетных систем Blue Spear производства Израиля, обладающие дальностью действия в 320 км. По мнению Экса, в результате этого Таллин «получил уникальную возможность создавать России проблемы» в Балтийском море.

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«Постепенное прекращение морской торговли с Калининградом может привести к появлению голодного эксклава с населением 400 000 человек», — отмечает обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский военный эксперт Себастьян Роблин заявил, что вооружения, размещённые в Калининградской области, могут стать «болезненной занозой в боку НАТО» в случае военного конфликта с Россией. Поэтому, по его словам, для нейтрализации «угрозы» со стороны Калининградской области Североатлантический альянс будет вынужден начать «осаду и оккупацию» региона.