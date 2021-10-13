Хабаровск, 13 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. К концу недели, с 16 по 18 октября, Хабаровский край накроет активный циклон — на территории южных, центральных и части северных районов края прогнозируются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, гололед, усиление ветра до 15−20 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

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Синоптики прогнозируют понижение дневных температур на 8−10°С.

«Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка может сложиться в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах. Просьба соблюдать меры предосторожности», — пояснили спасатели.

В Хабаровске 14 октября ночью ожидается температура воздуха от +2 до +4°C. Днём воздух прогреется до +13 — +15°C. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Возможен дождь.

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Как сообщало ИА REGNUM, до середины следующей недели (20 октября) на Среднем Урале ожидаются последние теплые осенние дни. В этот период синоптики не обещают существенных осадков.