Якутск, 13 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В селе Кыйы Таттинского района Якутии в рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство школы на 90 мест. Там заканчивают отделку помещений, идёт подключение здания к сетям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе министерства строительства Якутии.

Dvinaland.ru Новая школа

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Работы по возведению школы выполнены на 90%. В здании уже запущено отопление. Сейчас строители завершают отделку помещений, собирают мебель и устанавливают школьное оборудование. В здании смонтированы и запущены магистральные сети тепло-, водо‑ и энергоснабжения.

Общая площадь новой двухэтажной школы составляет 2757 кв метров. На каждом этаже создадут рекреации и холлы. Помимо классов, в здании также будут обустроены лаборатории, мастерские, столовая, медпункт, библиотека, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории обустроены физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр и места для отдыха учеников.

«Исходя из масштабов, целей и задач, прописанных в указе президента, государство будет продолжать играть лидирующую роль в общем образовании. Это всё-таки конституционная обязанность государства — обеспечить право каждого ребёнка на образование», — сказал о нацпроекте «Образование» директор Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максим Дулинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит федеральные средства на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса. Учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.