Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Компания Riot Games решила заблокировать чат между противоборствующими командами в игре League of Legends. Об этом 13 октября сообщает издание Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM League of Legends

Разработчики считают, что наличие чата между противниками способствует токсичному поведению игроков и появлению множества негативных комментариев. Геймеры восприняли эту новость неоднозначно.

Как отмечают представители Riot Games, они планируют протестировать отключение чата в течение нескольких крупных патчей. После этого они проведут опрос среди геймеров и вернут функцию, если в этом будет необходимость.