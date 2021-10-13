Джакарта, , 11:07 — REGNUM Посол США в Индонезии оказал поддержку центру отчетов и анализа финансовых операций в усилиях по предотвращению преступлений, связанных с отмыванием денег и терроризмом, сообщает Kompas.

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США призывают Индонезию стать членом группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Индонезия в настоящее время имеет статус наблюдателя. В стране надеются, что правительство США сможет ускорить этот процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального контртеррористического агентства Индонезии Бой Рафли Амар заявил, что теракт, произошедший на Бали 12 октября 2002 года, стал событием, вызвавшим скорбь во всем мире.

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