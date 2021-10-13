Абакан, 13 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Ещё десять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном правительстве.

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По данным оперштаба, умерли шесть женщин (54 года, 63 года, 67 лет, 67 лет, 73 года, 73 года) и четверо мужчин (59 лет, 63 года, 67 лет, 69 лет).

С начала 2021 года в регионе скончались 820 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 146 носителей коронавируса, выздоровели 208 человек.