Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. По итогам 2021 года выплаты акционерному обществу «ЗСД» — концессионеру и партнеру города при строительстве и эксплуатации «Западного скоростного диаметра» — могут быть прекращены. Об этом в Заксобрании Петербурга 13 октября сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Депутат Михаил Амосов («Справедливая Россия») обратил внимание чиновника на свежую финансовую отчетность АО «ЗСД», согласно которой доходы предприятия от эксплуатации платной дороги превысили расчетные цифры.

Батанов уточнил, что выплаты гарантированного дохода концессионеру действительно могут прекратиться, если по результатам текущего года окажется, что доходы от платной дороги вышли на запланированный уровень. Пока этого не произошло, бюджет должен доплачивать концессионеру.

Многомиллиардные ежегодные выплаты концессионеру ЗСД регулярно становились объектом резкой критике в Законодательном собрании предыдущего созыва.

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Ранее предполагалось, что платная скоростная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге с 2021 года впервые перечислит деньги в бюджет города. Город выплачивал концессионеру ЗСД, построенного в 2016 году на основе государственно-частного партнерства, гарантированный минимальный доход, исходя из проектной загрузки трассы, которой все эти годы не удавалось достичь.