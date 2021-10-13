Краснодар, 13 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Водителя автомобиля Volkswagen Роберта Гедяна, в который врезался отвозивший в аэропорт телеведущую Ксению Собчак автомобиль Mercedes, прооперируют 12 октября в Краснодаре. Об этом 13 октября сообщила родственница пострадавшего в ДТП.

Операционная

«Роберт в больнице в Краснодаре. Операция назначена на сегодня. Как станет лучше, думаю, он сам все расскажет», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября автомобиль Mercedes, в котором ехала в аэропорт телеведущая Ксения Собчак, во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате пассажирка последнего автомобиля погибла и еще два находившихся в Volkswagen человека попали в больницу.