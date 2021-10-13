Медногорск, Оренбургская область, 13 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области местная жительница стала жертвой мошенничества. Она взяла пять кредитов и перевела аферистам свыше 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Don Hankins Интернет-мошенничество

По данным ведомства, все началось с интереса женщины к рекламному баннеру, увиденному в интернете. Реклама обещала быстрый заработок и высокую прибыль. Кликнув на баннер, женщина попала на сторонний сайт. Далее последовали инструкции, оформление электронного кошелька, перечисление на него денег, предоставление логина и пароля от кошелька лже-аналитику для совершения им якобы брокерской деятельности. Как пояснили неизвестные, размер прибыли напрямую зависит от размера вложенных денежных средств.

После поступления серьезных сумм на электронный кошелек мошенники перестали выходить на связь с оренбурженкой. Проверив кошелек, женщина увидела, что он пуст. По факту кражи возбуждено уголовное дело.