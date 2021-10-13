Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии местного жителя задержали по подозрению в жестоком избиении своей матери, в результате чего та скончалась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 63-летней женщины нашли 11 октября.

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По данным ведомства, 43-летний мужчина проживал вместе с матерью в селе Тохой, вместе с которой злоупотреблял спиртным. Вечером 10 октября они вновь распивали алкоголь вдвоём.

«Спустя некоторое время между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой мужчина напал на мать и стал наносить ей удары руками и ногами по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

В результате от полученных травм головы, грудной клетки и рёбер женщина скончалась на месте. Полицию вызвал родственник, который обнаружил тело, зайдя в гости.

К настоящему времени подозреваемый дал показания об обстоятельствах происшествия. Мужчину в ходе судебно-медицинской экспертизы намерены проверить на вменяемость.

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