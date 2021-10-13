Москва, 13 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Специалисты завершают исследования одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа и представят их результаты в ближайшее время. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил 13 октября журналистам.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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«Сейчас мы завершаем исследования по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и вакцины против коронавируса», — сказал Мурашко.

Он напомнил о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. Это необходимо, чтобы обезопасить себя.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что вакцины от коронавируса и гриппа нужно перепроверить на безопасность и эффективность перед тем, как применять их вместе.

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