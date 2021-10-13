Москва, , 16:05 — REGNUM Россия может ответить на проявления русофобии в странах Средней Азии с помощью краткосрочных и долгосрочных решений. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

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«Есть краткосрочные и долгосрочные решения. Краткосрочные решения предполагают жёсткие ответы — официальные протесты, визовые и торговые ограничения, приостановку совместных проектов — со стороны Москвы» — заявил эксперт.

«В долгосрочной перспективе следует, однако, исходить из того, что русское культурное влияние в Средней Азии будет постепенно снижаться. Оно вряд ли исчезнет совсем, но будет уже одним из многих. Также будет уменьшаться, соответственно, и количество носителей русской культуры», — заявил политолог.

«Пытаться как-то остановить этот процесс — дело, наверное, благородное, но бесперспективное», — констатировал Бышок.

Напомним, что из стран Туркестана в последнее время стали регулярно поступать сообщения о случаях проявления русофобии, в т.ч. с применением насилия.