Москва, 13 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В России темпы роста цен на бензин по итогам 2021 года будут близкими к инфляции, заявил 13 октября заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

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«Темпы роста цен на бензин по итогам года будут близкими к инфляции», — сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат опубликовал данные о росте цен на товары в сентябре 2021 года. В соответствии с ними, инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее.

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