Киев, 13 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Украину могут лишить права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если она не допустит российских спортсменов к участию в турнире. Об этом 13 октября заявили в Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA).

Перчатки для единоборств

«GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут перенести в другую страну.

Чемпионат Европы по ММА должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.

Ранее президент Украинской федерации смешанных единоборств (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не выступят на турнире.