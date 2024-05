Роквилл, США, 13 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Спустя 13 лет после релиза из игры Fallout 3 убрали поддержку сервиса Games For Windows Live. Об этом 13 октября сообщает издание Kotaku.

Bethesda Game Studios Fallout

Разработчики убрали из Fallout 3: Game of the Year Edition обязательную поддержку Games For Windows Live, и теперь геймеры смогут запускать игру напрямую. Тем, у кого уже установлена Fallout 3, советуют переустановить игру заново.

Добавим, что сервис Games For Windows Live был запущен компанией Microsoft в 2007 году. Он был неоднозначно принят геймерами за многочисленные ошибки в работе видеоигр.