Самара, 13 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Рекламу пива с портретом Моны Лизы пресекли в Самаре. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.

Мона Лиза

Сообщается, что на рекламной конструкции, которая была размещена на фасаде здания около Парка им. Ю. Гагарина, был изображен портрет Моны Лизы, держащей в руках кружку пива в руках и со следами пены на губах от этого напитка.

Сотрудники УФАС пояснили, что в соответствии с международным кодексом рекламной практики в рекламе не должны содержаться изображений, нарушающих общепринятые нормы пристойности.

«При обращении к Современному толковому словарю русского языка Мона Лиза толкуется как «Джоконда (персонаж картины Леонардо да Винчи)», а также «употребляется как поэтический символ красивой и загадочной женщины». Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали», — говорится в сообщении пресс-службы.

У сотрудников контролирующего органа также возникли претензии и с точки зрения расположения бара, который находится около парка культуры и в том числе детского, семейного отдыха.

Сообщается, что участники экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при УФАС по региону единогласно согласились с тем, что реклама бара нарушает действующий закон.

«По результатам рассмотрения сотрудники антимонопольного органа возбудили производство по делу. Результатом стало решение о нарушении законодательства о рекламе и предписание об устранении нарушений. После получения документа от антимонопольного органа предприниматель извинился за безответственное отношение к рекламе и снял ее незамедлительно с фасада здания», — говорится в сообщении.