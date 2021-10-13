Ростов-на-Дону, 13 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ростовской области могут учредить медаль участника штурма Рейхстага Алексея Береста. Соответствующее предложение глава региона Василий Голубев внёс на рассмотрение в донской парламент.

Rostov-gorod.ru Памятник Алексею Прокофьевичу Бересту на Александровском кладбище

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят законодательную инициативу о новом виде государственной награды на ближайшем заседании. Граждане РФ могут быть удостоены этой награды за смелость и решительность, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, за эффективную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению воинских традиций, за личный вклад в увековечение памяти павших бойцов Красной армии.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2021 года в Ростове-на-Дону в честь 100-летия Алексея Береста была открыта мемориальная доска. В мирное время ценой своей жизни он спас девочку из-под колёс поезда напротив станции «Ростсельмаш».