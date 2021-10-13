Калуга, 13 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Калужскую область поступило 418 тыс. 362 комплекта антиковидной вакцины. Привито 310 тыс. 781 человек (47,8% от плана). Из них закончили вакцинацию 291 тыс. 316 человека (44,8% от плана). Об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочей группы регионального штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Активно вакцинация проводится в Барятинском, Боровском, Думиничском, Жуковском, Медынском, Перемышльском и Спас-Деменском районах. Аутсайдеры — Дзержинский, Жиздринский, Износковский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий, Мещовский, Ульяновский и Хвастовичский районы, в Калуге и Обнинске.

В Калужской области также проходит вакцинация против гриппа, в ходе которой планируется привить порядка 60% взрослого населения. В регион поступило 286 тыс. 700 доз антигриппозной вакцины. Уже привиты 172 тыс. 417 человек.