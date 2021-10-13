София, 13 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Сотрудники одной из крупнейших государственных ТЭС Болгарии — «Марица-Восток» — организовали в столице страны масштабную акцию в поддержку развития болгарской угольной промышленности. Об этом 13 октября сообщило Болгарское национальное радио.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, митингующие требуют от болгарского правительства гарантий бесперебойной работы предприятий горно-обогатительного комплекса, а также тепловых электростанций страны до 2040-го года.

«Мы не допустим закрытия даже одного из отделений этой отрасли», — заявил представитель профсоюзного движения энергетиков Деян Дяков. По некоторым данным, руководители протестного движения создали петицию защиту угледобывающих предприятий Болгарии. Свои подписи под документом поставили более 105 000 человек.

Как ожидается, протестная акция станет бессрочной. В настоящее время манифестанты проводят митинг в правительственном квартале Софии. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.

Напомним, ранее руководство Евросоюза призвало болгарские власти отказаться от использования угля в энергетической сфере. Предполагается, что в случае закрытия соответствующих предприятий без работы окажутся до полумиллиона жителей Болгарии, занятых в соответствующей отрасли.