Чебоксары, 31 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Чувашии вновь подорожала розничная стоимость нефтепродуктов. В августе подорожали все наблюдаемые виды топлива, более всего выросла стоимость газомоторного топлива. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM

В августе по сравнению с июлем текущего года более всего подорожало газовое моторное топливо — на 2,82% (или на 43 копейки), достигнув среднем 15,66 руб/л. Цена дизельного топлива за месяц выросла на 0,18% (на 6 копеек), составив 15,66 рублей. Из основных видов бензина на прежнем уровне сохранилась стоимость А-76 (31,95 рублей), бензины марок АИ-92 и АИ-95 в августе подорожали соответственно на 0,26% (на 9 копеек) и 0,08% (на 3 копейки), составив 34,48 и 37,65 рублей.

По данным Росстата, в РФ в июле в среднем бензин в розницу стоил 36,17 руб/л, в Поволжье средняя цена сложилась на уровне 35,81 руб/л. В Чувашии средняя цена бензина составила 35,61 рублей. Выше, чем в Чувашии, цены были в восьми регионах округа. Самый дорогой бензин зафиксирован в Удмуртии (36,69 рублей), самый дешёвый — в Марий Эл (35,4 рубля). Средняя цена одного литра дизельного топлива в РФ составила в июле 35,6 рублей, в Поволжье — 34,92 рубля, в Чувашии — 34,06 рублей. Максимальная розничная стоимость сложилась в Кировской области (36,19 рублей), минимальная — в Ульяновской области (33,86 рублей).

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Что касается оптовой стоимости нефтепродуктов, то в Чувашии она снизилась. По данным Агро-инноваций, за период с 28 по 25 августа в группе компаний «Промнефть» стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-92 подешевела на 2,2% (на 1 тыс. рублей), составив соответственно 45 тыс. и 43,5 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива (Евро, сорт С) снизилась на 3,8% (на 1,4 тыс. рублей) — до 35,6 тыс. рублей за тонну.

В чувашском филиале ООО «Татнефть-АЗС центр» дизтопливо Евро подешевело на 4,2% (на 1,5 тыс. рублей), составив 34,5 тыс. рублей за тонну. Стоимость дизтоплива СТО уменьшилась на 4,5% (на 1,6 тыс. рублей) — до 34,2 тыс. рублей. Цена бензина осталась без изменений: АИ-95 можно было приобрести за 46 тыс. рублей, АИ-92 реализовывалось по цене 44,5 тыс. рублей, А-80 — за 41 тыс. рублей.