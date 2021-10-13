Москва, , 10:57 — REGNUM К известию о вероятном ужесточении в России уголовной ответственности за нетрезвую езду адвокат Екатерина Чернышева отнеслась настороженно. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она напомнила, что уголовная ответственность за пьяную езду уже существует, а пожизненное лишение прав может привести к увеличению количества нарушителей, не имеющих права управления:

Пьяный водитель

«Ежегодно на дорогах России гибнут тысячи людей и это не должно оставаться без должной реакции со стороны государства и общества. Как разъяснил Конституционный Суд РФ, в определении от 26 ноября 2018 г. № 2844-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бакина Валерия Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 47 Уголовного кодекса Российской Федерации», лишение водительских прав на определенный срок помимо сугубо правоограничительной составляющей имеет явную превентивную направленность, лишает осужденного перспективы злоупотребления возможностями, вытекающими из занятия той или иной деятельностью, в целях предупреждения повторного совершения им аналогичного преступления.

Тем самым, риск оказаться в местах лишения свободы сам по себе способен удержать многих водителей от управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а перспектива лишиться на длительный срок водительских прав способна на психологическом уровне оказывать не меньшее воздействие, стимулируя к соблюдению законодательства РФ.

Если обратить внимание на меры, предпринимаемые со стороны государства за последнее время, то они ограничились внесением изменений в ст. 264 и 264.1 УК РФ в части ужесточения наказаний в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, в зависимости от тяжести последствий.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет (ч. 3 ст. 264 УК), а совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, — на срок от пяти до 12 лет. Если такое деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, это грозит лишением свободы на срок до семи лет (ч. 5), а совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, — от восьми до 15 лет (ч. 6).

Состояние опьянения в данном случае является отягчающим вину обстоятельством, влекущим более суровое наказание и отнесение преступления к более тяжкой категории. Вождение в состоянии опьянения является самым серьезным из возможных административных нарушений ПДД.

Наказания регламентируются статьями 12.8 и 12.26 КоАП. При первом нарушении прав лишают на срок от 1,5 до 2 лет, при повторных — до 3 лет. Срок начинает идти с момента передачи прав в ГИБДД после вынесения постановления, при уклонении от сдачи прав наказание не считается завершенным.

Удостоверение возвращается только после завершения наказания и сдачи экзамена в госавтоинспекции. Что же касается проработки «единого механизма прекращения (ограничения)» со стороны МВД РФ совместно с другими ведомствами, лишения прав пожизненно за повторное управление в нетрезвом виде, то это просто может привести к увеличению количества нарушителей, не имеющих права управления».

Как сообщало ИА REGNUM, поручение в срок до 1 ноября предоставить предложения об ужесточении наказания для водителей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, получили от вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина руководители целого ряда ведомств: МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

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