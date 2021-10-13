Нью-Йорк, США, 13 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Три самолета с гуманитарной помощью направит в Афганистан через территорию Узбекистана Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом 13 октября сообщается на сайте ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«В ближайшее время в УВКБ планируют направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы затем через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф. Первый такой самолет прибудет в Термез в середине октября», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ООН месяц тому назад запросила $606 млн на гуманитарные операции в Афганистане, которые нужны для того, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики, однако получила только треть от запрошенной суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решением кризиса в Афганистане должны заняться сопредельные с ним страны.