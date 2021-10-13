Афины , , 11:02 — REGNUM Лидер оппозиционного греческого «Движения за перемены» (KINAL) Фотини Геннимата выходит из предвыборной гонки за лидерство в партии после ухудшения ее здоровья. Об этом она заявила 12 октября, на следующий день после госпитализации.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ухудшение моего состояния здоровья, которое требует госпитализации и лечения, обязывает меня прекратить мою предвыборную кампанию в качестве кандидата на пост президента «Движения за перемены», — говорится в ее заявлении. — Как президента, до появления нового руководства, а затем и в качестве депутата, моим приоритетом будет оставаться единство и будущее партии».

Геннимата была госпитализирована с симптомами субилеуса (серьезного заболевания, которое поражает пищеварительную систему). Ранее в больнице сообщили, что после обширных анализов было установлено, что это состояние вызвано рецидивом ее основного заболевания.

Геннимата, которая является одним из четырех кандидатов на пост лидера партии, открыто рассказала средствам массовой информации о своем опыте борьбы с раком.

Политические лидеры Греции в социальных сетях написали главе KINAL пожелания скорейшего выздоровления.