Петропавловск-Камчатский, , 10:59 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов 13 октября поздравил Ирину Унтилову с избранием председателем Законодательного собрания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Владимир Солодов Басаргина Яна

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«Хочу поздравить вас всех с началом работы Законодательного собрания и формированием руководящих постов управленческой структуры. Отдельно поздравляю Ирину Леонидовну Унтилову с избранием председателем Законодательного собрания. Это очень ответственная позиция. Я уверен, что и опыт, и мудрость, и человеческие качества, и организаторские способности Ирины Леонидовны позволят нам вывести работу Законодательного собрания на высокий уровень. Также хочу поздравить Валерия Андреевича Пономарёва с избранием сенатором Совета Федерации от Камчатского края. Мы вели активную работу по различным законодательным инициативам федерального уровня. Уверен, что эта работа будет продолжена и в новый период полномочий», — сказал Владимир Солодов.

Первым заместителем председателя Законодательного собрания избран Андрей Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом заседании нового созыва Законодательного собрания Камчатки, которое состоялось 13 октября, депутаты избрали председателя краевого парламента.