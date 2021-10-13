Горно-Алтайск, 13 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 061. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 44 новых носителя. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Шебалинского, Онгудайского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 12, за весь период — 20 718. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 900, за весь период — 291 469», — добавили в оперштабе.