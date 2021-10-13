Москва, 13 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Жителям Москвы старше 65 лет, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, предоставят денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо подарочного набора. Об этом 13 октября сообщил мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Ранее мэр рассказал о планах возобновить систему поощрения для граждан, прошедших вакцинацию.

Для получения компенсации потребуется подать заявление в один из городских центров соцобслуживания. Для этого нужно иметь с собой паспорт, а также два сертификата — о вакцинации и на подарочный набор.