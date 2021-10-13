Чикаго, США, 13 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Американский разработчик Эд Бун опубликовал видеоролик, на котором показано, как создавался популярный приём «Get Over Here!» («Иди сюда!») Скорпиона из Mortal Kombat. Об этом 13 октября сообщает издание Game Informer.

Скорпион. Компьютерная игра Mortal Kombat 11

https://twitter.com/noobde/status/1447966875523162112

Как оказалось, знаменитый приём придумывался разработчиками прямо на ходу. На видео показано, как актёр-исполнитель роли Скорпиона репетирует движения, а Эд Бун комментирует его действия.

Напомним, что «Get Over Here» является «визитной карточкой» франшизы Mortal Kombat. Это боевой приём, в ходе которого Скорпион бросает в противника кунай на верёвке и подтягивает оппонента к себе.