Кострома, 13 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Первые результаты ограничений, принятых из-за роста заболеваемости COVID-19 в Костромской области, могут появиться через две недели. Об этом в ходе встречи со СМИ заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Наталья Диева Санврач Костромской области Александр Кокоулин

По мнению специалиста, именно через такой временной промежуток суточное количество случаев заражения станет снижаться за счёт «разрыва» путей передачи инфекции:

«Мы видим, что продолжается рост заболеваемости как в целом по Российской Федерации, так и на территории Костромской области. Для стабилизации ситуации, для снижения роста, для предотвращения распространения инфекции приняты все эти меры. Считаю, что они должны в ближайшее время показать свой результат. Но не моментально, конечно, а ориентировочно через пару недель. Мы рассчитываем, что у нас произойдет стабилизация ситуации, мы сможем закрыть и разорвать пути передачи инфекции»

Напомним, в Костромской области продолжается четвёртая волна коронавируса. По данным на 13 октября COVID-19 диагностировали у 150 человек, что является абсолютным антирекордом за всю историю пандемии в регионе. С 15 октября по 1 декабря 2021 года в области будет действовать ряд противоэпидемических мер и ограничений — ряду организаций предписано привить 80% сотрудников, в общественные места костромичей будут пускать по сертификатам вакцинации и QR-кодам, в области возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров.