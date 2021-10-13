Прогноз: заболеваемость COVID-19 в Костроме пойдёт на спад через две недели
Кострома, 13 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Первые результаты ограничений, принятых из-за роста заболеваемости COVID-19 в Костромской области, могут появиться через две недели. Об этом в ходе встречи со СМИ заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.
По мнению специалиста, именно через такой временной промежуток суточное количество случаев заражения станет снижаться за счёт «разрыва» путей передачи инфекции:
Напомним, в Костромской области продолжается четвёртая волна коронавируса. По данным на 13 октября COVID-19 диагностировали у 150 человек, что является абсолютным антирекордом за всю историю пандемии в регионе. С 15 октября по 1 декабря 2021 года в области будет действовать ряд противоэпидемических мер и ограничений — ряду организаций предписано привить 80% сотрудников, в общественные места костромичей будут пускать по сертификатам вакцинации и QR-кодам, в области возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров.