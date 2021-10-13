Москва, 13 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил крупный финансовый иск Минобороны России, адресованный АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». Исковое заявление на сумму свыше 3,9 млрд рублей пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан 12 октября 2021 года. Сумма требований — 3 906 759 994,1 рубля.

Центр «Прогресс» из Самарской области является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Компания производит ракеты-носители, катера, космические аппараты и легкий самолёт «Рысачок».

25 ноября суд также рассмотрит претензии Роскосмоса к центру. Речь идёт о взыскании пени по госконтракту от 25 сентября 2019 года в размере 4,6 млн рублей.

Напомним, также крупные финансовые претензии Минобороны РФ предъявило к компании из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации». Иск АО «ОАК — Транспортные самолёты» подан на 226 млн рублей. Стороны между собой связывает в том числе контракт на поставку транспортных самолётов.