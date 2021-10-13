Москва, 13 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В среду, 13 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,1% (отметка 71,80 за доллар США). Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, особых драйверов для роста рубля сегодня, 13 октября, нет. Торги в Азии проходили в минорной тональности, индекс гонконгской биржи Hang Seng cнизился на 0,05%, японский Nikkei 225 потерял 0,32%, нефть марки Brent тоже в минусе на 0,25%. Эксперт добавил, что фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы умеренно снижаются на 0,05−0,35%, даже российский рынок акций, который в последние недели игнорировал любой негатив, сегодня с открытия торгов снижается на 0,2−0,3%.

Розман считает, что рублю можно было бы понадеяться на размещение ОФЗ Минфином России, но анонсированный объем в 20,065 млрд рублей, маловат для того, чтобы продавить мощный уровень поддержки в 71,80 за доллар США на котором курс российской национальной валюты сейчас находится.

Так что, отметил он, до выхода американской статистики, данные по инфляции (ИПЦ) за сентябрь, будут представлены в 15:30 по мск, у рубля есть возможность либо оставаться около отметки 71,80 за доллар США, либо умеренно снижаться к 72,00. А вот уже после выхода американской статистики, волатильность курса должна резко увеличиться. Если фактические данные превысят прогноз в 5,3% г/г, о чем указывают другие индикаторы, это будет говорить о росте инфляционного давления сверх ожиданий американского регулятора, а значит и более агрессивных действиях ФРС по нормализации денежно-кредитной политики на заседании 2−3 ноября, добавил эксперт.

При таком развитии событий, отметил он, сила американской валюты значительно вырастете, а рублю придется отступить к отметке 72,50 за доллар США.