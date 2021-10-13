Рубль готовится к «отступлению» — эксперт
Москва, 13 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В среду, 13 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,1% (отметка 71,80 за доллар США). Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
По его словам, особых драйверов для роста рубля сегодня, 13 октября, нет. Торги в Азии проходили в минорной тональности, индекс гонконгской биржи Hang Seng cнизился на 0,05%, японский Nikkei 225 потерял 0,32%, нефть марки Brent тоже в минусе на 0,25%. Эксперт добавил, что фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы умеренно снижаются на 0,05−0,35%, даже российский рынок акций, который в последние недели игнорировал любой негатив, сегодня с открытия торгов снижается на 0,2−0,3%.
Розман считает, что рублю можно было бы понадеяться на размещение ОФЗ Минфином России, но анонсированный объем в 20,065 млрд рублей, маловат для того, чтобы продавить мощный уровень поддержки в 71,80 за доллар США на котором курс российской национальной валюты сейчас находится.
Так что, отметил он, до выхода американской статистики, данные по инфляции (ИПЦ) за сентябрь, будут представлены в 15:30 по мск, у рубля есть возможность либо оставаться около отметки 71,80 за доллар США, либо умеренно снижаться к 72,00. А вот уже после выхода американской статистики, волатильность курса должна резко увеличиться. Если фактические данные превысят прогноз в 5,3% г/г, о чем указывают другие индикаторы, это будет говорить о росте инфляционного давления сверх ожиданий американского регулятора, а значит и более агрессивных действиях ФРС по нормализации денежно-кредитной политики на заседании 2−3 ноября, добавил эксперт.
При таком развитии событий, отметил он, сила американской валюты значительно вырастете, а рублю придется отступить к отметке 72,50 за доллар США.