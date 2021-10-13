Москва, 13 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Русофобия в странах Средней Азии основывается на политических мотивах и на исторической мифологии. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

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«Есть в стремлении избавиться от русского культурного влияния и политические мотивы. Точнее говоря, сама логика построения молодого национального государства предполагает создание (или воссоздание, как считают националисты) национально-освободительного мифа, то есть набора идей, которые должны подтверждать: государственность здесь не упала с неба в 1991 году, но была результатом многовековых упорных стараний лучших сынов и дочерей соответствующего народа. А от кого национально освобождались? Да от русских же», — заявил политолог.

«Эта историческая мифология зачастую переносится на современные реалии и, в частности, на собственных соотечественников, являющихся носителями русской культуры», — заключил Бышок.

Напомним, что в Казахстане сторонника сближения этой страны с Россией Ермека Тайчибекова суд приговорил с семи годам заключения строгого режима. В то же время Куат Ахметов, организатор т.н. «языковых патрулей», был всего лишь оштрафован на сумму, эквивалентную 25 тыс. Рублей и получил возможность выехать из страны.