Баку, 13 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Азербайджанская компания AzerGold выпустила серию золотых монет, посвященных войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Сообщается, что выпущена коллекция «Жемчужины Карабаха». Дизайн монет выбрали в результате национального конкурса. Также выпущена вторая коллекция монет, дизайн которой победил в номинации зрительских симпатий.

По данным пресс-службы, монеты выпущены весом по пять, десять и 20 грамм. Они поступили в розничную продажу. Купленные монеты при желании потом можно будет сдать в соответствии с ценами на золото на мировой бирже.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку. В Азербайджане это назвали победой в Отечественной войне.