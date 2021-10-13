Боровск, Калужская область, 13 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Калужской области в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с международным наркобизнесом пресечен канал распространения наркотиков, сообщили 13 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Правоохранителями был задержан ранее судимый за разбой член организованной преступной группы, осуществивший в лесном массиве изъятие тайниковой закладки, содержащей 4,888 кг вещества, являющегося производным наркотического средства «N-метилэфедрон». Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанного гражданина расследовано уголовное дело.

Решением Боровского районного суда Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Осужденный пытался обжаловать приведенное решение в калужском областном суде, однако в части сроков лишения свободы вердикт изменений не претерпел. Приговор вступил в законную силу.