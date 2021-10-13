Токио, 13 октября 2021, 10:43 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в верхней палате парламента упомянул Россию и Китай в контексте прав человека, трансляция заседания опубликована на сайте японского правительства.
Он добавил, что японское правительство «уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека».
Как сообщало ИА REGNUM, в своей программной речи в парламенте 8 октября новый премьер-министр Японии заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.
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