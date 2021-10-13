Токио, 13 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в верхней палате парламента упомянул Россию и Китай в контексте прав человека, трансляция заседания опубликована на сайте японского правительства.

Mobtada.com Фумио Кисида

«Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России», — сказал Кисида.

Он добавил, что японское правительство «уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека».

«При нарушениях прав человека мы будем тесно взаимодействовать с США и другими союзниками и партнерами», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей программной речи в парламенте 8 октября новый премьер-министр Японии заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

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