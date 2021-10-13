Москва, 13 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Русофобия в Туркестане существовала всегда, сейчас изменилась лишь скорость информационных потоков. Об этом 13 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Pixabay.com Поток информации

«Сегодня растёт не русофобия как таковая, а скорость распространения информации о её проявлениях в той или иной стране», — заявил политолог.

«Сейчас любая хулиганская выходка против русских или, например, решение властей какого-то города избавиться от вывесок на русском языке моментально становятся достоянием миллионов пользователей социальных сетей в Средней Азии, в России и в мире», — заявил эксперт.

Напомним, что из стран Туркестана стали поступать сообщения о русофобских инцидентах, связанных с дискриминаций русского населения по национальному, религиозному признакам и по принципу языка.