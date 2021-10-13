Афины , 13 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла женщин-адвокатов, судей и бывших депутатов парламента из Афганистана в президентском особняке во вторник, 12 октября, передает AMNA.

Presidency gr Катерина Сакелларопулу

«Реакция Греции на просьбы о размещении уязвимых афганских беженцев была незамедлительной, — отметила президент, ‑ и она подчеркнула то значение, которое она придает гуманитарному аспекту миграционного кризиса в духе солидарности».

Женщины и их семьи прибыли в Афины из Тбилиси 1 октября, частично благодаря вмешательству президента Греции, и размещены при поддержке Международной организации по миграции в ожидании переселения.