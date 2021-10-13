Москва, 13 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В 2021 году поставки угля из России в Европу увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом 13 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Вагон уголь

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«В целом поставки угля выше прошлого года и сейчас увеличились даже в Европу на 12% к такому же периоду прошлого года и в страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона — Прим. ИА REGNUM)», — сказал глава федерального ведомства.

Также он отметил, что повышен спрос и на российский газ.

«Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надёжным поставщиком, я думаю, таким и останется», — подчеркнул глава Минэнерго.

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Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу, возможно, потребуется большее количество российского газа, чем это было ранее оговорено. Он подчеркнул, что ЕС «по-прежнему нуждается в российском газе».