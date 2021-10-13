Москва, 13 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Москве объявлена закупка на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры «Маяк», сообщает 13 октября пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

ДК начал работать в 1962 году. Здание расположено на юге столицы в районе Чертаново Южное. Сейчас оно находится в аварийном состоянии — частично обрушился потолок над сценой зрительного зала.

Победитель конкурса не только отремонтирует кровлю, но и приведёт в порядок фасады, входную группу, заменит окна и двери. Закупка предусматривает работы и внутри помещений. Заявки на участие принимаются до 20 октября.

«Срок выполнения работ составит 395 календарных дней с даты заключения контракта», — сообщил глава департамента Иван Щербаков.