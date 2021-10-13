Саранск, 13 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Мордовии уточнили абсолютные и временные медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса. Причины не делать прививку назвал и.о. главы минздрава республики Олег Маркин в ходе пресс-конференции по вопросам действия новых ограничительных мер.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Абсолютные — это возраст до 18 лет, беременность до 22 недель, аллергические реакции тяжелого типа в виде анафилактического шока, отека Квинке, судорожного синдрома в анамнезе. Наличие тяжелого поствакцинального осложнения после первого компонента вакцины. Наличие тяжелой аллергической реакции на ранее введенную вакцину, которая по своему производству идентична с вакцинами для защиты от коронавирусной инфекции», — заявил руководитель ведомства.

Также он добавил, что есть ряд противопоказаний, которые являются временными. Это хронические инфекционные и неинфекционные заболевания в стадии обострения, или острые неинфекционные и инфекционные заболевания — период в течение двух недель с момента выздоровления является временным противопоказанием к вакцинации.

По словам Маркина, первым специалистом, у которого могут возникнуть вопросы о наличии противопоказаний, является доктор, консультирующий перед вакцинацией. Однако решение о постоянном медицинском отводе от прививки он принимает не лично, а в составе врачебной комиссии при участии заместителя главного врача по поликлинической части.

«В документе будут указаны фамилия, имя, отчество, паспортные данные и дата, до какого времени имеется медицинский отвод для проведения вакцинации», — заключил Маркин.

Он добавил, что медицинский отвод даст право жителям республики посещать те учреждения, где необходимо предъявлять QR-код, но этот человек не защищен. Медицинское заключение необходимо носить с собой и предъявлять вместе с паспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 октября граждане в Мордовии будут допускаться в общественные места только при наличии QR-кода вакцинированного от COVID-19, срок действия которого составляет 12 месяцев, или QR-кода перенесшего коронавирус, сроком действия не более шести месяцев. Также можно предъявить бумажный сертификат вакцинации.

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