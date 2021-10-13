Москва, 13 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Узбекистанский автопроизводитель UzAuto Motors планирует поставлять на российский рынок компактные седаны Chevrolet Onix. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Car.ru Chevrolet Onix Redline

Седан Chevrolet Onix второго поколения был представлен в Китае два года назад. Чуть позже модель дебютировала на бразильском рынке, где стала пользоваться большой популярностью.

Модель создана на упрощенной «тележке» Chevrolet Cruze. Под капотом автомобиля стоит «турботройка» объёмом 1,0 л. Мотор может работать на бензине и на этаноле. На бензине двигатель обладает мощностью 114 л. с., а на этаноле — 116 л. с.

Агрегатируется мотор с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Продажами Chevrolet Onix будет заниматься официального дистрибьютор марки в России — компания «Келес Рус». Предположительно на авторынке России модель появится в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Напомним, на российском авторынке представлены хэтчбеки Chevrolet Spark, которые выпускаются компанией UzAuto Motors.

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