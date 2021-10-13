Благовещенск, 13 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. До 80 жалоб на повышение температуры в сутки получают работники скорой помощи Благовещенска. Количество обращений значительно увеличилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

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«В Благовещенске ежедневно работает 13 бригад скорой медицинской помощи. Среднесуточная нагрузка на выездную бригаду может достигать 20 вызовов. Для сравнения в сентябре она составляла 17 вызовов. На сегодняшний день учреждение по максимуму использует все свои ресурсы для оказания скорой медицинской помощи населению столицы Приамурья», — отметили в минздраве региона.

Сотрудники медицинских организаций Приамурья работают в сложных условиях. Увеличило нагрузку на медработников распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области расширяют ковидные госпитали. В реанимации из-за COVID-19 находятся 50 жителей региона, 500 человек кислородозависимы.