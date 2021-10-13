Уфа, 13 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Уголовное дело по фактам подделок медицинских справок направлено в суд в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

По версии следствия, в г. Октябрьский 63-летняя женщина с 2019 года по апрель 2021 года изготавливала поддельные медсправки для граждан.

«За это она получала деньги от 50 до 2000 рублей, в зависимости от вида изготовленного медицинского документа. По словам самой обвиняемой, на это ее толкнули финансовые трудности. Сама она уже находилась несколько лет на пенсии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что во время осмотра квартиры обвиняемой стражи порядка изъяли оргтехнику, при помощи которой изготавливались различные бланки меддокументов, также были обнаружены и готовые к выдаче справки.

«Изъятые документы предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений, в организации и учреждения по месту работы о якобы пройденном медицинском осмотре и т.д.», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что стражи порядка установили 16 фактов подделки официальных документов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его материалы переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.