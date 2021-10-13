Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 13 октября дало своё согласие на назначение Максима Мейксина, возглавляющего администрацию Центрального района Северной столицы, на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по внутренней политике. За согласование этой кандидатуры проголосовали 43 депутата городского парламента, против высказались двое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Мейксин Gov.spb.ru

Представлял депутатам кандидатуру Мейксина, выдвинутую губернатором Александром Бегловым, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв, представленный спикером Заксобрания Александром Бельским как временно исполняющий обязанности губернатора.

Пикалёв напомнил депутатам, что вице-губернатор по внутренней политике отвечает в Смольном за решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со СМИ, проведения политики в сфере развития госуправления на территориях районов Санкт-Петербурга, развития местного самоуправления, межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействия с религиозными объединениями, политическими партиями и общественными организациями.

В ходе обсуждения депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский высказался против предложенной кандидатуры, напомнив о многочисленных нарушениях в ходе двух последних выборных кампаний на территории Центрального района.

В то же время депутат от «Справедливой России» Михаил Амосов положительно охарактеризовал кандидатуру Мейксина, высоко оценил его деловые качества на посту главы комитета по промышленной политике Петербурга и главы администрации Центрального района.

***

Максим Семенович Мейксин родился 5 декабря 1974 года в Ленинграде. По окончании школы № 498 в 1991 году начал свой трудовой путь учеником наладчика полиграфического оборудования на фабрике «Светоч». В том же 1991 году был направлен по системе «завод — ВТУЗ» на обучение в Московский полиграфический институт (Ленинградский филиал) по специальности инженер-системотехник. После его окончания в 1997 году вернулся на «Светоч» в качестве ведущего специалиста отдела маркетинга.

С середины 1997 по 2002 год возглавлял различные коммерческие структуры, продолжая параллельно обучение — в 2000 году окончил очную аспирантуру при Московском государственном университете печати, в 2003 — Северо-западную академию государственной службы по специальности «юриспруденция». В 2004 году в Государственном университете экономики и финансов защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

C 2002 года являлся советником, а с начала 2003 по 2006 год — заместителем главы Администрации Кировского района Ленинградской области по экономике и инвестициям. В 2006 — 2009 годах работал на руководящих должностях в дочерних компаниях группы «ВТБ».

С 2010 по сентябрь 2012 года — первый заместитель главы Кировского муниципального района Ленинградской области. Курировал вопросы экономического развития, промышленности и инвестиций. С октября 2012 года — заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Отвечал за вопросы развития промышленности и агропромышленного комплекса, государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, кластерной политики, конгрессно-выставочной деятельности.

С 1 января 2013 года назначен председателем Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт‑Петербурга. C 17 января 2019 года перешел на должность советника губернатора Санкт‑Петербурга. С 18 февраля 2019 года назначен на должность главы администрации Центрального района Санкт‑Петербурга.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет более 70 научных публикаций и книг в области экономики, бухгалтерского учета и аудита. Свободно владеет английским языком. Женат, воспитывает сына и дочь.

Читайте ранее в этом сюжете: Вопрос о согласовании нового вице-губернатора Петербурга обсудят 13 октября