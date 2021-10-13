Джакарта, , 10:38 — REGNUM Глава национального контртеррористического агентства Индонезии Бой Рафли Амар заявил, что теракт, произошедший на Бали 12 октября 2002 года, стал событием, вызвавшим скорбь во всем мире, сообщает Kompas.

Бали Jnpet

«События 12 октября 2002 года заставили мир огорчиться, Бали, который известен своим миром и гармонией как туристическое направление, был мгновенно уничтожен взрывчаткой», — заявили в национальном контртеррористическом агентстве.

Бой Рафли Амар заявил, что террористические акты — это чрезвычайное преступление против человеческих ценностей.

Напомним, теракт на острове Бали стал крупнейшим по количеству жертв в Индонезии. В результате теракта на Бали погибли 202 человека, большинство из которых иностранные граждане.