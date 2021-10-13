Москва, 13 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Известие о старте бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в десяти школах Москвы активно обсуждают в соцсетях. Люди недоумевают — а почему только в Москве? Другие парируют — в других городах другие мэры должны решения принимать. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

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«Болеют только в Москве?» — спрашивает Алексей.

«Почему только в Москве всё? А Питер, а другие крупные города?» — вопрошает Елена Сурикова.

«А у вас своих губернаторов и мэров нет? Собянин мэр Москвы, а не России», — пишет Владимир.

«А в России будет бесплатное тестирование?» — задаётся вопросом Дмитрий.

«Почему только крупные? В остальных дети не болеют? Просто мазки не берут в поликлинике… статистику берегут. Что уж говорить о бесплатном тестировании в школах», — сокрушается Елена Тишкова.

«Наших вчера высадили на карантин. Много школьников болеет. Болеют, как взрослые», — поделилась Людмила.

«А смысл? ПЦР-тест по сути статистический, большой процент ложно отрицательных тестов. Все уже переболели по разу или по два, ковид ходит как грипп, в каждой школе заведомо есть носители. Единственный смысл такой процедуры — формальное обоснование закрыть все государственные школы, а по сути — отменить всеобщее бесплатное образование.

В вопросе создания цифрового концлагеря Собянин бежит впереди паровоза, вы хотите в концлагерь раньше, чем Москва?» — рассуждает Дмитрий в телеграм-чате RT.

«Это действительно похоже на бред, что закрывают только государственные школы, частные школы работают как ни в чем не бывало.

А с другой стороны — абсолютно логично: всеобщее бесплатное образование вводили «проклятые большевики», а чего ещё ждать от современных министров-капиталистов?» — поддерживает Сергей Николаевич.

«Вообще-то это не в десяти школах Москвы, а везде нужно делать. Во всех медучреждениях. Раз уж это считается проблемой государственного масштаба, то наверняка государство могло бы профинансировать это на всех уровнях», — отмечает Б.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в десяти школах Москвы с 14 октября будет организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, 13 октября известил оперативный штаб столицы. Как пояснила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, ученики школ, участвующих в пилотном проекте, будут сдавать тесты бесплатно раз в две недели.

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