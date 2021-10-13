Афины , , 10:42 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Вашингтон 13−14 октября для участия в третьем раунде американо-греческого стратегического диалога, сообщает AMNA.

Никос Дендиас Greek Ministry of Foreign Affairs

Ожидается, что министр подпишет второй Протокол о внесении поправок в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (MDCA) со своим американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.

Согласно сообщению министерства иностранных дел Греции, Дендиас должен встретиться с конгрессменом Джоном Сарбейнсом и конгрессменом Крисом Ван Холленом в среду, 13 октября.

Кроме того, он должен встретиться со своим израильским коллегой Яиром Лапидом, который также находится в Вашингтоне.

Позже ожидается, что Дендиас встретится с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который также будет в Вашингтоне.

Наконец, греческий министр примет участие в мероприятии Центра анализа европейской политики, посвященном роли Греции в Восточном Средиземноморье.