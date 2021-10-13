Горно-Алтайск, 13 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Питание жителей Республики Алтай оказалось далёким от идеального. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, в среднем каждый гражданин за год потребляет 96 кг овощей и бахчевых культур, что составляет лишь 68,6% от нормы.

Сахар

Фрукты и ягоды в рационе жителей региона попадаются ещё реже — 39 кг за год или 39% от рациональной нормы.

«При этом потребление сахара в 4,1 раза больше нормы — 33 кг в год, при положенных 8 кг в год. Стоит отметить, что выше нормы на 33,3% находится показатель потребления картофеля — 120 кг в год, при норме в 90 кг», — отметили в службе статистики.